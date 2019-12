Plus belle la vie en avance : Jean-Paul et Samia se réconcilient (vidéo PBLV de l’épisode n°3959)

ANNONCES





Noël ne s’annonce pas de tout repos pour Jean-Paul et Samia dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, leur fille Lucie va fuguer et demeurer introuvable toute la journée de Noël !

Par chance, Valère va retrouver la petite Lucie et l’a sauver en prenant de gros risques…



ANNONCES





Samia et Jean-Paul, soulagés, vont alors se réconcilier. Jean-Paul avoue à Samia avoir mal agi à cause de sa jalousie envers Hadrien et leur train de vie… Samia se dit fier que Lucie ait un papa comme lui et c’est un Jean-Paul apaisé qui les laisse partir à la neige.

Un extrait de l’épisode de PBLV de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3959 du 26 décembre 2019

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : Elsa trahie, Jean-Paul tombe de haut, Blanche dérape (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

5 / 5 ( 30 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES