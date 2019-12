Un si grand soleil : Johanna obéit à Gimenez, Elisabeth cède à Hugues, ce qui vous attend vendredi 20 décembre (épisode n°345)

ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – On peut dire que Johanna s’est vraiment mise dans de sales draps cette semaine dans votre feuilleton « Un si grand soleil »… En effet, pour sauver la vie de Christophe et le faire remonter en tête de liste des greffes, Johanna est contrainte d’obéir à Gimenez.

Demain, dans l’épisode n°345 du vendredi 20 décembre, Johanna n’a pas d’autre choix que de faire un premier voyage en Suisse pour Gimenez. Elle récupère pas moins de 40.000 euros en toute illégalité…



Mais sur le chemin du retour, la voiture de Johanna tombe en panne ! Elle ne sait plus quoi faire et décide d’appeler Ludo, qui lui assure qu’il va venir la chercher et l’aider…

De son côté, Christophe est inquiet pour Johanna et parle à Guilhem de son voyage d’affaires en Suisse. Il fait mine d’être au courant…



Pendant ce temps là, Elisabeth plante sa famille au restaurant pour passer un bon moment avec Hugues… Alors qu’il a lui-même planté Laetitia sans lui donner de nouvelles, Hugues couche avec Elisabeth.

