Plus belle la vie : ce soir, William charme Elsa (résumé + vidéo de l’épisode 3952 PBLV du 17 décembre 2019)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3952 du mardi 17 décembre 2019 – Elsa se rapproche dangereusement de William ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie »… En effet, William insiste pour qu’elle reprenne les pompes funèbres et lui fait un véritable numéro de charme…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3952

Karim et Abdel sont persuadés que c’est Samir qui a menacé Elsa à cause des dettes de jeu de Renaud. Elsa est encore traumatisée par ce que Samir, sous les ordres de Pavel, lui a fait subir. Elle doit envoyer ses neveux, Nisma et Bilal en pension pour les protéger. William rassure Elsa sur ses capacités à gérer les pompes funèbres. Elle repousse son baiser. De son côté, Boher alerte Abdel sur la bande de repris de justice qui travaillent aux pompes funèbres…

Boher finit par se résoudre à rencontrer l’ami de Roland. Mais surprise, c’est Gaetan, un jeune homme dynamique fan de tuning, qui vient de Colmar lui aussi, qui vient se présenter à Boher. Ils font affaire, mais Samia est réticente à l’idée qu’un inconnu loge dans l’appartement avec Lucie…



Valère n’est pas à l’aise en père Noël. Mila en profite et le ridiculise en postant une photo de lui. Valère n’a aucun succès et avec Tristan, un enfant, il est carrément antipathique…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3952 du 17 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

