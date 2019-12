Un si grand soleil en avance : Alex embrasse Virginie (résumé + vidéo épisode n°348 du 25 décembre)

ANNONCES





C’est aussi Noël ce soir pour vos héros de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Et ça s’annonce plutôt sympa pour Alex, qui va se laisser charmer lors du Noël solidaire…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 348

Virginie et Alex se rapprochent lors du Noël solidaire organisé par l’association. Virginie lui propose de passer la soirée ensemble mais il a promis à ses parents et à sa soeur de passer… Virginie semble ne pas le croire mais Alex lui assure qu’il a très envie de passer du temps avec elle mais qu’il ne peut pas. Il lui demande de lui faire confiance et ils s’embrassent…

Et de son côté, Guilhem Cabestan s’inquiète de l’absence de sa nièce…



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 25 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

5 / 5 ( 4 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES