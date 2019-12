Plus belle la vie en avance : Elsa espionnée par... (vidéo PBLV de l'épisode n°3963)

ANNONCES





Mercredi prochain dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », c’est le premier jour de l’année 2020 et on peut dire que Patrick ne perd pas de temps pour passer aux choses sérieuses ! Déterminé à enfin faire tomber les Fedala, Patrick compte bien se servir de la vie personne d’une employée des pompes funèbres d’Elsa…

En effet, il est seul avec Jade et lui promet de l’aider à récupérer la garde de son fils, Enzo.



En échange, Jade doit continuer d’être l’indic de Patrick pour faire tomber Elsa et le clan Fedala ! Patrick lui demande du concret et Jade, qui affirme qu’elle ne pensait pas que ce serait si difficile, dit qu’elle n’a rien… Patrick est très dur et lui donne un dessin de son fils « pour la faire réfléchir »…

Un extrait de l’épisode de PBLV de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3963 du 1er janvier 2020

