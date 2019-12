Demain nous appartient en avance : Anna sur le départ (résumé + vidéo épisode 624 DNA du 25 décembre 2019)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 624 du mercredi 25 décembre 2019 –Anna est chamboulée depuis que Karim est revenu à Sète avec une autre femme dans votre série « Demain nous appartient ». Et ce soir, alors que Karim l’a embrassée, Anna annonce à Bart qu’elle va sûrement partir plusieurs mois pour un reportage en Algérie…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



ANNONCES





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 624

Après une longue réflexion, la décision est prise pour Anna. Elle part de Sète plusieurs mois afin de réaliser un reportage d’investigations. Elle confie à Bart que le retour soudain de Karim a grandement participé à la prise de cette décision. Au même moment, Anna reçoit un email très étrange…

Pendant ce temps là, la vérité éclate chez les Daunier, mais Aurore se bat pour recoller les morceaux. De son côté, Arthur affronte Sandrine et Victoire. Et l’enthousiasme de Flore finit par en épuiser plus d’un.



ANNONCES





Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 624 du 25 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES