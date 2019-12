Un si grand soleil en avance : Christophe regarde dans le téléphone de Johanna (résumé + vidéo épisode n°351 du 30 décembre)

ANNONCES





Fin d’année très compliquée pour Christophe dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Alors que ce dernier attend une greffe de coeur, il a découvert vendredi soir que sa femme le trompe… Et ce soir, il va savoir avec qui !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 351

Johanna est avec Christophe à l’hôpital quand elle reçoit un sms de Ludo… Elle lui répond quand elle l’aime quand Christophe simule un malaise. Elle s’inquiète et va chercher un médecin. Pendant ce temps là, Christophe subtilise son téléphone et regarde dedans. Il découvre les sms échangés avec Ludo comprend que c’est son amant…

Et alors que les soupçons de la police se précisent de plus en plus, Alex s’obstine…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 30 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

