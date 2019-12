Un si grand soleil en avance : Johanna demande l’aide de Ludo (résumé + vidéo épisode n°345 du 20 décembre)

ANNONCES





Ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », les choses tournent mal pour Johanna… Très stressée et pieds et mains liés face à la famille Gimenez, elle tombe en panne avec beaucoup d’argent dans sa voiture… Elle décide de demander l’aide de Ludo.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 345

Johanna est désespérée. Sous la pression de Gimenez, elle a été forcée de se rendre en Suisse pour récupérer une énorme somme d’argent liquide… Mais sur la route du retour, elle est tombée en panne près d’Avignon. Elle ne sait pas vers qui se tourner et décide d’appeler Ludo. Il lui demande de lui envoyer sa position et lui dit qu’il arrive tout de suite…

Et alors que les Gimenez ont trouvé une nouvelle façon de parvenir à leurs fins, Elisabeth va-t-elle laisser libre court à son désir ?…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 20 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

