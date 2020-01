Audiences prime 13 janvier 2020 : « Les rivières pourpres » leader en baisse, « Mariés au premier regard » en hausse

Audiences prime 13 janvier 2020. On prend les memes et on recommence. Tout comme lundi dernier, c’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences de ce lundi soir du 13 janvier 2020 avec sa série « Les rivières pourpres ». Les deux épisodes inédits proposés hier soir ont pu compter sur 4.09 millions de fidèles pour 18.1% de part de marché. Notez une petite baisse sur une semaine.



Audiences prime 13 janvier 2020 : autres chaînes

En seconde position on retrouve « Sam » sur TF1. Les deux épisodes de la saison 4 ont rassemblé 3.90 millions de personnes soit 18.4 % du public présent devant son poste de télévision.

Et les couples de « Mariés au premier regard » dans tout ça ? Ils ont ému (ou pas) 2.45 millions de romantiques pour une part d’audience moyenne de 11.8 % sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl). Belle performance auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec 24% de pda sur cette cible



#Audiences @M6 :#MariésAu1erRegard progresse en une semaine avec +22% auprès des 4+, +23% auprès des FRDA-50 ans et +500 000 tlsp.

👰🏼 12% auprès des 4+

💍 24% auprès des FRDA-50 ans

❤️ 2.5M tlsp

👏👏👏 pic.twitter.com/ICYGzwVmTU — M6Pro (@M6pro) January 14, 2020

Quant aux « Secrets d’histoire » de Stéphane Bern, ils ont passionné hier soir 2 millions de Français (pda 9%). Ce numéro inédit était consacré aux favoris de Marie-Antoinette.

TMC complète le top 5 avec la rediffusion du film d’action « Edge of Tomorrow ». Porté par Tom Cruise, il a été vu ou revu par 929.000 personnes (pda 4.7%).

