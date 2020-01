Audiences access 16 janvier 2020 : grâce à Margaux « N’oubliez pas les paroles » écrase tout le monde, carton pour « Quotidien »

Audiences access 16 janvier 2020. Grâce à Margaux, la 4ème plus grande maestro de « N’oubliez pas les paroles », Nagui peut se frotter les mains. Large leader de l’access avant 20 heures, il a encore une fois passé la barre symbolique des 4 millions de téléspectateurs hier soir avec 4.14 millions de fidèles et 20.9% de part de marché, soit un nouveau record de pda pour l’émission cette saison.



ANNONCES





Toujours avant 20 heures, on retrouve ensuite TF1 et son feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». 3.33 millions de fans pour l’épisode d’hier soir soit 16.8% des téléspectateurs. C’est en baisse par rapport à la veille.

On retrouve ensuite le 19.45 de M6 suivi par 2.93 millions de personnes (pda 13.2%).



ANNONCES





De son côté « Le 19/20 national » de France 3 s’est contenté d’informer 2.73 millions de Français (pda 13.4%).

Petite baisse pour « Chasseurs d’appart : Qui peut battre Stéphane Plaza ? » sur M6. Hier soir 1.22 million de fidèles et 7.3% de part de marché.

Audiences access 16 janvier 2020 : autres chiffres

Les talks

Du côté des talks ça ne bouge pas. « Quotidien » reste leader face à TPMP. L’émission de Yann Barthès était à un haut niveau hier soir.

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 1.04 million de téléspectateurs (pda 5.1%)

✔️ Deuxième partie : 1.86 million de téléspectateurs (pda 8%)

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 969.000 téléspectateurs (pda 4.3%)

✔️ Deuxième partie : 1.30 million de téléspectateurs (pda 5.6%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.27 million de téléspectateurs (pda 6.8%)

✔️ C à vous, la suite : 549.000 téléspectateurs (pda 2.4%)

Après 20 heures, hors JT

Après 20 heures, et hors JT, on prend les mêmes et on recommence. Les « Scènes de ménages » de M6 continuent de largement dominer. Hier soir nos couples ont amusé 4.09 millions de personnes soit 17.4 % des téléspectateurs.

C’est stable pour « Un si grand soleil » sur France 2. 3.55 millions de fans pour 15.2% de part de marché pour l’épisode du jour

Et ça remonte pour « Plus belle la vie » sur France 3 avec 3.21 millions de fans et 13.6% de part de marché.

Notez également la belle performance de « C’est Canteloup » qui a amusé hier soir 5.5 millions de Français soit 24% des téléspectateurs.

Télé-réalité

Du côté de la télé-réalité, « Les princes et les princesses de l’amour » de W9 affichent une belle hausse avec 732.000 téléspectateurs pour 3.1 % de pda. C’est la 3ème meilleure performance de la saison.

❤️ L’amour triomphe, #LPDLA7 toujours au plus haut ❤️ 🥉 3e meilleure audience de saison

🥉 3e meilleur score 4+ de saison 👩‍❤️‍👨 0.7M° de téléspectateurs

🥰 3.1% auprès de l’ensemble du public

🥰 7.1% auprès des FRDA-50 👉🏻 RDV ce soir pour l’arrivée d’un nouveau Prince 👈🏻 pic.twitter.com/cYaHfQNP0P — W9 (@W9) January 17, 2020

À contrario, ça baisse un peu pour « La villa des coeurs brisés » de TFX suivie hier soir par 381.000 personnes (pda 2.1%).

4.82 / 5 ( 17 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES