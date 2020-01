Demain nous appartient en avance : Chloé se confie à Sandrine (résumé + vidéo épisode 640 DNA du 16 janvier 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 640 du jeudi 16 janvier 2020 –Ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », Chloé doit absolument réussir à maîtriser son addiction au sucre… Et c’est pas gagné ! Mais elle se confie à Sandrine et semble avoir pris conscience du problème.

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 640

Chloé et Sandrine se retrouvent en salle des profs au lycée. L’occasion pour Chloé de confier ses problèmes de boulimie pendant sa grossesse. Elle est inquiète de se voir manger autant de façon permanente… Son obsession pour la nourriture pousse même la future maman à mentir. Elle vient d’accuser Jeanne à sa place d’avoir dévalisé les gâteaux d’Alex !

Pendant ce temps là, les mises en garde de Maxime provoquent une dispute entre celui-ci et Bart. Luke et Charlie font une déclaration touchante à Flore. Sofia s’emmêle dangereusement dans ses mensonges…



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 640 du 16 janvier

