« N’oubliez pas les paroles » replay : 33 victoires et 322.000 euros pour Margaux

« N’oubliez pas les paroles » replay. Y’a des soirs avec, y’a des soirs sans. Et en ce jeudi 16 janvier 2020, disons que notre 4ème plus grande maestro de l’histoire de NOPLP s’est contentée du strict minimum. Deux victoires supplémentaires certes, mais seulement 2.000 euros de plus dans sa cagnotte.



ANNONCES





Ce soir Margaux a remporté 1.000 euros dans chacune des deux émissions du jour. Avant cela, elle n’a pas eu vraiment de mal à se débarrasser de ses adversaires d’un soir.

Au total, et après 33 victoires, Margaux est à la tête d’une cagnotte de 322.000 euros. Cela reste encore un peu loin des 361.000 euros d’Hervé toujours 3ème du classement général. Mais attention puisque deux victoires à 20.000 euros pourraient lui permettre de le dépasser dès demain. Et les victoires à 20.000 euros, Margaux est parfaitement capable d’en enchaîner plusieurs… C’est même un peu sa particularité : tout ou rien !

« N’oubliez pas les paroles » classement

>>> Mise à jour du classement des 16 plus grands maestros de l’histoire de NOPLP en suivant ce lien.



ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » : accès aux replay

Séance de rattrapage possible en streaming vidéo sur le site et/ou l’application France.TV durant 7 jours.

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien…

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien…

« N’oubliez pas les paroles » au dessus des 4 millions de téléspectateurs

« N’oubliez pas les paroles » continue de performer ! Jusqu’à 4 millions de téléspectateurs hier soir pour le second numéro et une part de marché record de 20.6%

#Audiences @France2tv Hier les deux numéros #NOPLP @Nagui :

▶️ 1er numéro leader sur ds tranche horaire avec plus de 2,7 de tvsp pour 18,4 % de PdA

▶️ 2ème numéro leader avec plus de 4 M de tvsp et record en PdA avec 20,6 % de PdA @NOPLPoff 🎤 pic.twitter.com/7mzBcmYDAQ — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 16, 2020

4.81 / 5 ( 21 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES