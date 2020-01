Audiences prime 19 janvier 2020 : « SPLIT » leader (TF1) devant « Otez-moi d’un doute » (France 2)

Audiences prime 19 janvier 2020. Hier soir pas de surprise avec la victoire de TF1 en première partie de soirée avec la première diffusion en clair du film : « SPLIT ». Porté par l’excellentissime James McAvoy, le film a convaincu 4.15 millions de Français soit 20.3 % du public présent devant son poste de télévision et 33% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Audiences prime 19 janvier 2020 : autres chaînes

En seconde position, belle performance pour France 2 et le film « Otez-moi d’un doute ». Emmené par François Damiens et Cécile de France, il a suscité la curiosité de 3.44 millions de personnes pour une part d’audience moyenne de 15.4%.

France 3 complète le podium avec une rediffusion de la série « Les enquêtes de Vera ». Le premier épisode de la soirée a pu compter sur 2.71 millions de fidèles soit 12% des téléspectateurs.

Légère déception pour M6 et le magazine « Zone Interdite ». Le documentaire choc relatif aux défaillances de l’aide sociale à l’enfance n’a rassemblé que de 2.26 millions de personnes pour 10.7% de part de marché. On va pas se mentir, on s’attendait à mieux.

France 5 complète le top 5 avec son documentaire « Pain de mie : la mie qui vous veut du bien ? ». 1.15 million de consommateurs se sont intéressés au sujet (pda 4.8%).

