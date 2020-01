Le Prince Harry sort de son silence et se dit « triste » de s’éloigner de la famille royale (VIDEO)

Le Prince Harry a rompu son silence, quelques jours après l’annonce de sa décision de prendre ses distances vis à vis de la famille royale britannique, révélant qu’il ressent « une grande tristesse ».

Le fils de Charles et Diana s’est exprimé lors d’un dîner de collecte de fonds privé dans le quartier de Chelsea, à Londres, dimanche soir. Harry a ainsi expliqué que lui et sa femme, Meghan, estimaient qu’ils n’avaient « aucune autre option » pour effectuer des changements radicaux et s’éloigner de leurs titres royaux.



ANNONCES





« Ce que je veux dire clairement, c’est que nous ne nous éloignons pas et nous ne nous éloignons certainement pas de vous », a-t-il expliqué dans un discours rempli d’émotion. « Notre espoir était de continuer à servir la Reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n’a pas été possible. »

« J’ai accepté cela en sachant que cela ne change pas qui je suis ou à quel point je suis engagé. Mais j’espère que cela vous aidera à comprendre comment c’est arrivé » a-t-il poursuivi, affirmant espérer avoir « une vie paisible ».



ANNONCES





Il a également rendu un hommage émouvant à sa grand-mère, la Reine Elisabeth II, la décrivant comme sa « commandante en chef » et précisant que le couple reste « incroyablement reconnaissant » pour le soutien de la famille royale.

La reine Elisabeth II a annoncé samedi les détails de l’accord officiel concernant l’avenir du duc et de la duchesse de Sussex, révélant que le couple ne représentera plus officiellement la monarchie britannique une fois que les nouvelles dispositions entreront en vigueur au printemps 2020. Ils renonceront ainsi à leurs titres royaux (voir notre article).

4.79 / 5 ( 24 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES