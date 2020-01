Ce soir sur M6, découvrez « Ballerina » (vidéo)

Ce soir sur M6 découvrez « Ballerina » un film d’animation franco-canadien d’Éric SUMMER et Éric WARIN et avec les voix de Camille COTTIN (voix de Félicie), Kaycie CHASE (voix de Camille) ou bien encore Malik BENTALHA (voix de Victor). Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo via la fonction direct de 6Play.



« Ballerina » : l’histoire

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

Le saviez-vous ?

✓ “Ballerina” met Paris en lumière à une époque (1879) que l’on a peu l’habitude de voir au cinéma : ce Paris en pleine mutation haussmannienne avec la Tour Eiffel et la statue de la Liberté en construction.

✓ C’est la première fois que Camille Cottin double un personnage de film d’animation. Elle se reconnaît particulièrement en Félicie et a aussi rêvé d’être danseuse.



✓ Un an et demi de travail a été nécessaire pour concevoir le story-board ; une étape essentielle qui a permis de rediscuter le scénario et de valider chaque séquence, comme une sorte de pré-montage.

✓ Aurélie Dupont, directrice de la danse du ballet de l’Opéra national de Paris et Jérémie Bélingard, danseur étoile ont imaginé les chorégraphies incroyables et quasi irréalisables dans la vie réelle grâce aux faibles contraintes qu’offre le cinéma d’animation.

✓ C’est grâce à la technique du “keyframe” (animation par image-clés) que les chorégraphies imaginées par Aurélie Dupont et Jérémie Bélingard ont pu être retranscrites au mieux.

✓ Le film d’animation franco-canadien “Ballerina” a cumulé plus de 1,8 million d’entrées dans l’Hexagone et 12 millions d’entrées dans le monde.

Vidéo

Pour vous donner l’envie d’avoir envoie, voici quelques images de cet excellent film…

« Je ferai tout pour réaliser mon rêve » ✨

Alors prêts pour découvrir « Ballerina » ?

