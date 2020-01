Audiences prime 6 janvier 2020 : retour gagnant pour « Les rivières pourpres », « Sam » en difficulté

ANNONCES





Audiences prime 6 janvier 2020. Hier soir c’était le grand retour de « Sam » sur TF1 pour une 4ème saison inédite mais aussi de la série de France 2 « Les rivières pourpres » pour une saison 2.



Et c’est cette dernière qui a remporté la bataille. 4.48 millions de fidèles pour les deux premiers épisodes soit 19.7% du public présent devant son poste de télévision.

Audiences prime 6 janvier 2020 : « Sam » au plus bas

« Sam » est en difficulté. Le lancement de la saison 4 n’est pas tonitruant. À peine 3.67 millions de téléspectateurs et 17% de part de marché pour les deux premiers épisodes. Il s’agit du plus faible lancement de la série depuis sa création. Seule satisfaction pour la chaîne, une place de leader sur le public jeune et féminin.



Avec 3.9 M. de Tvsp. le retour de la série #Sam a été largement plébiscité et leader : sur le public féminin avec :

📌 27 % de PdA sur les FrdA-50* & sur les jeunes de 15-24 ans avec :

📌 32 % de PdA* * En moyenne sur les 2 épisodes RdV en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/S4UDbUfHVD — TF1 Pro (@TF1Pro) January 7, 2020

France 3 complète le podium avec le wester en rediffusion « Appaloosa ». Verdict : 2.31 millions d’amateurs du genre pour 10.2% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public.

On retrouve ensuite M6 et son émission de dating « Mariés au premier regard ». 2.02 millions de de personnes ont regardé ce premier épisode soit 9.7% des téléspectateurs. C’est mois bien que la lancement de la saison précédente.

TMC complète le top 5 avec le film en rediffusion « Bad Boys : flics de chocs » de Michael Bay . Hier soir 979.000 cinéphiles l’ont vu ou revu avec plaisir (pda 4.9%)

