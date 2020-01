« Sam » du 6 janvier 2020 : la saison 4 débute ce soir sur TF1 (vidéo)

ANNONCES





« Sam » du 6 janvier 2020. Elle vous manquait ? La bonne nouvelle c’est que Sam revient ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 pour une 4ème saison 100% inédite.



Au programme de votre première soirée de cette saison 4, les épisodes Simon et Arthur.

« Sam » du 6 janvier 2020 : vos deux épisodes inédits

Épisode « Simon » : Guérie de son cancer et prête à jouir à nouveau de la vie, Sam voit son passé lui exploser au visage lorsqu’Antoine, son ami d’enfance revient après 30 ans. Xavier, à nouveau principal du collège, s’installe en colocation avec Véro et sa fille et apprend avec stupéfaction qu’il a été adopté.

Épisode « Arthur » : Hanté par les images de son adolescence avec Antoine et tourmentée par un secret lié à ce passé, Sam fait son possible pour l’éviter. Mais contrainte de travailler avec lui sur un projet pour le collège, leur ancienne complicité renaît bien malgré elle. Xavier, de son côté, refuse de rencontrer son père biologique et se rapproche de plus en plus de Véro.



Qu’est-ce qui attend les personnages dans cette nouvelle saison ?

Natacha Lindinger et Fred Testot ont livré à TF1 quelques détails sur les nouvelles aventures de leur personnage.

>>> Suivez ce lien pour en apprendre un peu plus sur cette nouvelle saison qui s’annonce

Vidéo

Voici le premier teaser de cette 4ème saison de « Sam »

Quand votre mère vous dit qu'elle vous laisse prendre vos décisions, voici ce qu'elle veut vraiment dire ⬇😅#Sam, revient pour une saison inédite, dès demain à 21:05 ! pic.twitter.com/LIGiMVSvcP — TF1 (@TF1) January 5, 2020

