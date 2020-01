Audiences TV prime 27 janvier 2020 : « Les rivières pourpres » leader, record pour « Mariés au premier regard »

Audiences TV prime 27 janvier 2020. On prend les mêmes et on recommence. Cette semaine encore, et comme les lundis précédents, victoire de France 2 hier soir en première partie de soirée avec sa série « Les rivières pourpres » dont la chaîne diffusait le final de la saison 2.



Verdict : 3.82 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 17.1 % sur l’ensemble du public.

Audiences TV prime 27 janvier 2020 : autres chaînes, autre chiffres

En seconde positon, un autre final sur TF1. La chaîne diffusait en effet les deux derniers épisodes de la saison 4 de « Sam ». Hier soir ils ont pu compter sur 3.73 millions de fans pour 17.4% de part de marché. Notez une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 23% de pda.



Très grande forme pour M6 et « Mariés au premier regard » puisque l’émission a signé son record de la saison. Verdict : 2.57 millions de téléspectateurs et 12.1% de pda sur les 4 ans et plus. Belle performance auprès des ménagères de moins de 50 ans avec 21.7%.

#Audiences @M6 Meilleure audience et meilleur score 4+ de saison pour #MAPR avec

❤️ 2.6M tlsp (Pic à 3M)

👰🏼 12% auprès des 4+

💍 22% auprès des FRDA-50 ans pic.twitter.com/RDwo9vQdsq — M6Pro (@M6pro) January 28, 2020

Pour sa part France 3 proposait un nouveau numéro de son magazine « Secrets d’histoire ». Consacré cette semaine à la vie romanesque d’Agrippine, il a tenu en haleine 2.1 millions de passionnés d’histoire soit 9.4% des téléspectateurs.

Arte complète le top 5 avec le film « Cours sans te retourner » vu ou revu par 1.14 million de Français (pda 5%).

