« Secrets d’histoire » du 27 janvier 2020 : ce soir sur France 3, (re)découvrez Agrippine (vidéo)

« Secrets d’histoire » du 27 janvier 2020. Ce soir vous avez rendez-vous avec votre magazine « Secrets d’histoire » ce soir. Cette semaine Stéphane Bern nous propose un numéro inédit consacré à une certaine Agrippine, la plus grande impératrice de Rome.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, en replay et streaming vidéo sur France.TV.

« Secrets d’histoire » du 27 janvier 2020 : sommaire et présentation

Secrets d’histoire et Stéphane Bern vous entraînent dans ce nouvel épisode inédit à la rencontre de la plus grande impératrice que Rome ait jamais connue, Agrippine. Une femme au destin des plus romanesque…



Avide de pouvoir, cette souveraine est la sœur du fou Caligula, la rivale de la sensuelle Messaline et la mère du monstrueux Néron.

Politique, ambitieuse, sans scrupule, Agrippine n’a qu’une devise : « vaincre ou mourir ». La raconter, c’est plonger dans les mœurs de la Rome antique du premier siècle de notre ère. La vie quotidienne, mais aussi les complots, les meurtres, et les plaisirs… sans limite. C’est aussi découvrir Pompéi comme on ne l’a jamais vu, Capri et ses falaises à couper le souffle et toutes les magnifiques demeures antiques de la baie de Naples.

Malmenée par une légende noire qui la suivra durant des siècles et jusqu’à nos jours, son plus grand tort aura été d’enfanter un monstre, Néron, qui aura raison de sa vie. Le prix de son ambition.

Et avec la participation de…

Virginie Girod – historienne

Jean-Yves Boriaud – historien

Christian-Georges Schwentzel – historien

Philippe Séguy – écrivain

Marie-Claire Ferriès – historienne

Daniel Roger – conservateur au musée du Louvre

Vidéo

Et on termine bien sûr par les images. Découvrez maintenant le teaser vidéo de votre émission de ce soir…

Connaissez-vous Agrippine, la plus grande impératrice que Rome ait jamais connue ? 💃 Retrouvez @secretshistoire avec @bernstephane, lundi à 21.05 ! pic.twitter.com/PVjxqf87al — France 3 (@France3tv) January 25, 2020

