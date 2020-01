« Sam » du 27 janvier 2020 : ce soir le final de la saison 4 sur TF1 (vidéo)

« Sam » du 27 janvier 2020. Et voilà déjà une saison qui s’achève pour « Sam », la prof la plus déjantée du PAF. Ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1, découvrez les deux derniers épisodes « Théo » et « Julien ».



« Sam » du 27 janvier 2020 : les deux derniers épisodes de la saison 4

« Théo » : Sam tente le tout pour le tout et réussit à sauver son couple. Enfin heureuse, elle déchante lorsque Déborah, la femme d’Antoine, arrive. Xavier met son couple en péril en emmenant Chloé, en cachette, voir son père en prison. Véro est folle de rage, d’autant que cette rencontre a bouleversé Chloé, qui a fugué.

« Julien » : Xavier, réconcilié avec Véro, apprend avec bonheur qu’il va être papa. Antoine rassure Sam, qui vit mal l’arrivée de Déborah. C’est avec elle qu’il veut vivre désormais. Mais il est contraint de retourner aux Etats-Unis pour régler ses problèmes de divorce. Antoine tiendra-t-il sa promesse de revenir ?



Quelle audience pour ce final ?

La semaine dernière les deux épisodes ont réuni 3.60 millions de fans pour 16.9% de part de marché. Si la chaîne s’est contentée de la seconde place, de bonnes performances ont été enregistrées sur le public jeune et féminin.

#Audiences @TF1 ➡️3.8 M. de Tvsp. fidèles à la série #Sam hier soir avec : 📌24 % de PdA sur les FrdA-50* 📌30 % de PdA sur les jeunes de 15-24 ans* * En moyenne sur les 2 épisodes RdV en replay sur @MYTF1 et lundi prochain sur @TF1

pour la dernière soirée de la saison ! pic.twitter.com/64GAbS8luQ — TF1 Pro (@TF1Pro) January 21, 2020

En sera t-il ce soir pour le final de la saison 4 ?

« Sam » c’est ce soir sur TF1 et MYTF1 dès 21h05.

