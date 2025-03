« Qui veut être mon associé ? » du 19 mars 2025 : les entrepreneurs ce soir sur M6 (épisode 7)

Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 19 mars 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion la saison 5 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de la spéciale inventeurs ce soir.





Terre d’innovation et du prestigieux concours Lépine, la France se distingue par sa créativité, avec près de 16 000 brevets déposés chaque année. Ce soir, les hommes et les femmes venus présenter leur projet rêvent d’inscrire leur nom dans cette grande histoire de l’ingéniosité.

Chaque saison, nous avons à cœur de mettre en avant ces inventeurs dont les idées révolutionnent ou facilitent le quotidien des Français. Aujourd’hui, c’est une soirée entière que nous leur dédions !



« Qui veut être mon associé ? » du 19 mars 2025, les entrepreneurs de ce soir

MOTION XP

Hervé a toujours eu l’âme d’un inventeur : d’une arbalète à moustiques à un système de chauffage de piscine bricolé avec une bouilloire, il n’a jamais cessé de créer. Animé par une curiosité insatiable, il présente aujourd’hui Motion XP, un simulateur qui redéfinit les frontières de la réalité virtuelle et de la technologie. Piloter un avion, ressentir l’adrénaline d’une course automobile ou prendre les commandes d’un vaisseau spatial dans une galaxie lointaine… Grâce à Motion XP, ces expériences deviennent aussi immersives que spectaculaires.

GEOCOEUR

Fort de 15 ans d’expérience dans le domaine de la santé, Frédéric a développé une innovation capable de sauver des vies : Géocoeur. Son concept repose sur un boîtier intelligent placé à côté des défibrillateurs publics (déjà 500 000 en France). En cas d’arrêt cardiaque à proximité, un signal sonore se déclenche, alertant les passants. Il suffit alors de scanner un QR code pour obtenir immédiatement l’adresse de la personne à secourir. Une solution ingénieuse pour réduire le temps d’intervention et maximiser les chances de survie.

FOOTUP

Lorsqu’Isabelle, hôtesse de l’air et entrepreneure, a cherché une solution pour soulager les douleurs aux jambes de son fils en voiture, elle a imaginé FootUp : le premier repose-pieds breveté au monde spécialement conçu pour les enfants en voiture. Cet accessoire permet d’offrir un appui aux pieds, garantissant une posture assise confortable et évitant les jambes qui pendent dans le vide. Grâce à FootUp, fini les trajets inconfortables !

QUIET

Pierre et Sophie se sont intéressés à une problématique qui touche des millions de personnes : le bruit dans les cantines scolaires et les restaurants collectifs. Chaque jour, 7 millions d’enfants déjeunent dans un environnement sonore excessif, impactant leur concentration et leur bien-être. Leur réponse ? Quiet, la première vaisselle silencieuse spécialement conçue pour ces établissements. Une innovation qui améliore le confort des élèves, mais aussi celui des agents de cantine, des soignants et des professionnels de la restauration collective.

OTO

Nicolas a imaginé OTO après un drame personnel : l’accident de son fils Adam, qui l’a rendu tétraplégique. Conscient des défis du quotidien pour les personnes en situation de handicap, il a créé un plateau tournant ingénieux intégrant cuisine, salle de bain, toilettes et rangements accessibles. Avec OTO, l’objectif est clair : redonner autonomie, indépendance et vie sociale aux personnes en perte de mobilité, en simplifiant leur quotidien grâce à une solution ergonomique et innovante.

BALTEE

Armand et Jean-Baptiste partagent une vision commune : rendre le cyclisme urbain plus sûr et accessible à tous. De cette ambition est né Baltee, dont le premier produit, le B01, se veut un véritable ange gardien pour les cyclistes. Son système combine quatre fonctionnalités essentielles : alarme antivol sonore, détecteur de chute, avertisseur sonore et bouton d’urgence. Un dispositif complet pour rouler en toute sérénité !

DVC COFFEE CAR

Chauffeur privé depuis 2018, Said a souvent entendu ses clients se plaindre de ne pas avoir le temps de boire un café avant de monter à bord. Il a donc imaginé DVC Coffee Car, une machine à café haut de gamme intégrée à un écran connecté, spécialement conçue pour les véhicules de taxis et VTC. Une innovation qui allie confort et rentabilité, transformant chaque trajet en une expérience premium, où savourer un café devient enfin possible, même en déplacement !

« Qui veut être mon associé ? », rappel de la présentation de la saison 5

Véritable tremplin pour les entrepreneurs, l’émission leur permet de présenter leur produit, leur vision et leur ambition face à des investisseurs aguerris, prêts à écouter, conseiller et, peut-être, s’engager à leurs côtés. Aux côtés des figures emblématiques du programme – Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Kelly Massol et Anthony Bourbon – trois nouveaux investisseurs font leur entrée cette saison : Alice Lhabouz, Jean Michel Karam et Julian Jacob.

Pour les participants, l’enjeu est majeur : persuader ces experts du potentiel et de l’impact de leur projet afin de transformer leur rêve en réalité.