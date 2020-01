Un si grand soleil : Christophe met Johanna en danger, ce qui vous attend mardi 14 janvier (épisode n°362)

Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? On peut vous dire que dans l’épisode 362 du mardi 14 janvier s’annonce particulièrement mouvementé !

En effet, Johanna a avoué à Christophe que le bébé n’est pas de lui et on peut dire qu’il va très mal le prendre !…



ANNONCES





Alors que Johanna a encore fait un aller/retour en Suisse pour les Gimenez et qu’elle est toujours de mèche avec la police, Christophe va se venger salement en la mettant en grand danger ! En effet, il va rappeler Loïc pour lui demander d’envoyer une photo de Johanna et Manu à Nathalie Gimenez… Nathalie reçoit la photo et comprend que Johanna l’a piégée avec la police.

Johanna, loin de se douter que Christophe est prêt à aller jusque là, se réjouit d’accepter la demande Ludo de vivre ensemble.



ANNONCES





Quant à Manon, sur avis de Karel pour apaiser les choses, elle accepte un dîner avec ses parents, Karel et Romane. Mais le dîner, avec un menu vegan, est tendu. Romane et Alice opposent leurs points de vue sur les animaux en captivité dans les zoos…

5 / 5 ( 8 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES