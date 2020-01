Un si grand soleil en avance : Manon présente Karel (résumé + vidéo épisode n°362 du 14 janvier)

Ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil », c’est un moment important pour les Bastide. En effet, ils reçoivent Karel, le petit-ami de Manon, à dîner.

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 362

Karel est invité à dîner chez les Bastide. Manon n’est pas enthousiaste mais Karel est d’accord pour les présentations officielles. Alice a préparé un repas entièrement veggie pour l’occasion, ce qui ne réjouit pas Arthur… Mais ça fait plaisir à Romane, la soeur de Karel, elle aussi invitée.

Et tandis que Christophe accuse le coup, Johanna fait des projets d’avenir avec Ludo.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 14 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

