Ce soir sur W9 « Tout le monde chante » : ces stars qui relèvent le défi (vidéo)

« Tout le monde chante » est au programme télé de ce jeudi 2 janvier 2019. Pour la 5e année, W9 se joint à l’association « Tout le monde contre le cancer » pour une soirée évènement inoubliable. Présentée par Jérôme Anthony, de nombreux artistes partageront la scène du Palais des Congrès de Paris.



Pour suivre cette soirée évènement rendez-vous sur W9 dès 21h05 mais aussi en replay et streaming gratuit sur 6Play.

« Tout le monde chante » : les invités

Voici la liste des artistes qui vont donner leur meilleur d’eux-mêmes pour rendre cette soirée inoubliable…

Garou, Kendji Girac, Vitaa, Slimane, Clara Luciani, Kids United, 3 Cafés Gourmands et bien d’autres !



Chanteurs, animateurs, comédiens et humoristes se réuniront pour la bonne cause. Parmi eux, Stéphanie Renouvin, Éric Antoine, David Ginola, Daphné Burki, Gilles Alma, Moundir, Ines Reg, Jean Fi Janssen…

Tous donneront le meilleur d’eux-mêmes dans des tableaux musicaux drôles et inédits !

A propos

Ce spectacle unique enregistré au Palais des Congrès de Paris lancera l’opération annuelle « 100 noëls dans 100 hôpitaux ». Le but de cette opération : offrir le plus beau des Noëls aux enfants malades et leur famille dans 100 hôpitaux et Maisons de Parents en France.

« Tout le monde chante » : vidéo

Pour vous mettre dans l’ambiance, voici quelques images…

