Coupe de France : « Granville / Marseille » en direct, live et streaming sur France 3 et France.Tv

« Granville / Marseille » voilà l’affiche que vous propose ce soir France 3 dans le cadre des 16es de Finale de la Coupe de France de football. D’un côté l’US Granville, un club de national 2, de l’autre l’Olympique de Marseille, actuel 2ème de Ligue 1 Conforama.



Et si sur le papier Marseille part favori, attention aux surprises ! Hier Bordeaux (Ligue 1) s’est fait sortir par Pau (quatrième de National 1) après prolongations. Et personne n’avait vraiment imaginé ce scénario.

L’US Granville va t-elle à son tour créer la surprise ce soir en éliminant l’OM ?

« Granville / Marseille » : suivez le match, en direct, live et streaming

Pour ne pas rater une miette de cette rencontre qui se jouera au Stade Michel d’Ornano de Caen, calez-vous bien dans votre fauteuil et branchez-vous sur France 3 dès 21 heures. Coup d’envoi à 21h05.



Si vous n’êtes pas à la maison mais que vous êtes connectés, possibilité de suivre la rencontre en live et streaming vidéo via le site et/ou l’application France.TV et sa fonction direct.

Suivez également le match en direct et steaming via l’offre numérique disponible sur France TV Sport. . Le site et l’application France tv sport vous proposent aussi : extraits des rencontres, meilleurs moments, résultats, calendriers, classements, coulisses, reportages, analyses…

Suivez également le live de cette rencontre sur Match en Direct.fr avec une actualisation en temps réel du score.

« Granville / Marseille » se joue ce soir sur France 3.

