« FBI » du 30 janvier 2020 : 4 épisodes inédits ce soir sur M6 (vidéo)

« FBI » du 30 janvier 2020. Ce soir sur M6 suite de la saison 1 inédite de votre série « FBI ». Ce soir M6 vous propose d'en découvrir 3 nouveaux épisodes, les n°10, 11, 12 et 13.



« FBI » du 30 janvier 2020

Saison 1 – épisode 10 : Le dogme de l’armurier

Martin Vickers est un trafiquant d’armes international et utilise les services d’un courtier, Otan Reis. Mais ce dernier est tué car il est devenu informateur pour une agence fédérale. L’agent Zidan prend alors son identité et commence une opération sous couverture avec l’aide de Maggie et de leur ancien instructeur, Rowan Quinn. Leur but : faire tomber Martin Vickers…

Saison 1 – épisode 11 : Dure limite

Après avoir condamné un criminel à la prison à vie, une juge fédérale est assassinée en pleine rue ainsi que sa fille. Maggie et OA se mettent en quête du meurtrier de ce qui ressemble de prime abord à des représailles. Dana Mosier suit de près cette enquête car elle connaissait bien la victime qu’elle admirait…

Saison 1 – épisode 12 : Un nouveau jour

Nathaniel Bain, activiste d’extrême-droite notoire et controversé, est tué à l’issue d’une intervention dans une université de New York. L’enquête mène Maggie et OA au sein des groupuscules les plus extrêmes de l’université. Pour mener à bien leur investigation, ils bénéficient de l’aide d’Amira, étudiante du campus et sœur de l’agent Zidan…



Saison 1 – épisode 13 : Le pacte

Un duo de braqueurs sévit à New York. Mais leur dernier braquage dans une banque tourne mal : un policier en repos intervient et se fait tuer tandis que l’un des malfaiteurs est blessé par balle. Maggie et OA se lancent sur la trace du couple qui multiplie les actes violents pour couvrir leur fuite. Mais le comportement de l’élément féminin du duo laisse le FBI perplexe…

Audience toujours à la peine

Malgré ses qualités, la sauce ne prend pas en France. Après des débuts encourageants, la série a toutes les peines du monde à convaincre. La semaine dernière à peine 1.63 million de téléspectateurs et 7.9% de pda pour les deux premiers épisodes de la soirée. Très loin derrière TF1 qui proposait alors le final de « Peur sur le lac ».

