Plus belle la vie : ce soir, Mila s’en prend à Abdel (résumé + vidéo de l’épisode 3974 PBLV du 16 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3974 du jeudi 16 janvier 2020 – Ce soir ça va chauffer entre Mila et Abdel dans votre feuilleton « Plus belle la vie » ! En effet, Mila va violemment s’en prendre à Abdel à l’hôpital après que sa soeur ait été retrouvée inconsciente… Alison s’est pris une balle en tentant d’échapper à ses ravisseurs et Mila tient Abdel pour responsable.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3974

Abdel trouve Alison inconsciente, et appelle les urgences. Il ne veut pas la quitter et il est dévasté. Mila lui en veut terriblement d’avoir mis en danger sa sœur. Patrick essaie de mettre Abdel sur le chemin de la collaboration avec la police, mais Abdel refuse de dire quoi que ce soit. Les nouvelles d’Alison ne sont pas bonnes, elle ne passera peut-être pas la nuit. Tous les amis d’Alison rendent Abdel responsable de ce drame…

Laetitia est bien décidée à rencontrer son inconnu et lui adresse une lettre. Emilie ne croit pas aux explications de Kevin. Luna annonce aux deux frères qu’ils ont un problème. Ils décident de tout arrêter…



ANNONCES





Les deux coachs, Blanche et Léo, se lancent un défi. Ils motivent leur champion. Ariane et Eric se départagent devant Claire qui les arbitre sur un thème du concours…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3974 du 16 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

4.57 / 5 ( 14 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES