Plus belle la vie en avance : Abdel s’en prend à William (vidéo PBLV de l’épisode n°3970)

ANNONCES





Vendredi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Abdel débarque à l’hôpital et s’en prend violemment à William, sous les yeux de Babeth… Et pour cause, Alison a été enlevée et il est convaincu que c’est William !

Abdel est tendu, il demande à William de lui dire où se trouve Alison…



ANNONCES





William jure qu’il n’a rien fait et Abdel baisse sa morphine pour qu’il souffre ! Babeth débarque dans le chambre alors que William hurle et Abdel est contraint de s’en aller…

Un extrait de l’épisode de PBLV de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3970 du 10 janvier 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : le meurtrier de Renaud arrêté, Alison dans un état critique (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Une belle et heureuse année 2020 à tous les fans de PBLV ! Serez-vous de la partie en cette année nouvelle ?

4.79 / 5 ( 19 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES