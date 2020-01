Sommaire de « 50’Inside » du 18 janvier 2020 : Max Boublil, Isabelle Nanty, Muriel Robin, Daniel Balavoine (vidéo)

Sommaire de « 50’Inside » du 18 janvier 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



ANNONCES





Cette semaine c’est Max Boublil qui sera l’invité de Nikos et sera ainsi présent sur le plateau pour évoquer son actualité et un début d’année 2020 chargé pour l’acteur, chanteur et humoriste français. Il est en effet de retour au cinéma à l’affiche de deux nouvelles comédies :

– « Play », comédie romantique qui plonge les spectateurs dans la nostalgie d’un temps passé… aux côtés d’Alice Isaaz, Malik Zidi, Arthur Périer…



ANNONCES





– « Selfie » avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein… dans un film à sketches sur notre relation avec les nouvelles technologies.

Plusieurs années après son dernier one-man-show, Max Boublil revient à son premier amour, la scène. Du 6 février au 28 mars 2020, il sera de retour dans un nouveau spectacle sur la scène de l’Européen pour le plus grand bonheur de ses fans…

Sommaire de « 50’Inside » du 18 janvier 2020: mais aussi…

Egalement au sommaire cette semaine, Daniel Balavoine. Une voix haut perchée et irremplaçable, des coups de gueule et des engagements, Daniel Balavoine n’a jamais quitté le cœur des Français Retour sur l’histoire d’un chanteur à fleur de peau, épris de justice et dont le combat résonne encore…

Autre star, Muriel Robin. Ses sketchs connaissent une seconde vie et sont adaptés dans un téléfilm. Pour l’occasion l’humoriste et comédienne s’est entourée d’un casting 3 étoiles : Jean Reno, Vincent Dedienne ou bien encore Line Renaud. Découvrez les coulisses en exclusivité dans « 50’Inside »

Quant au portrait de la semaine il sera consacré à la génialissime Isabelle Nanty. Alors qu’elle sera à l’affiche de la 3è saison de Munch sur TF1 et au cinéma dans Miss, la comédienne est également en plein tournage des Enfoirés. Accessible et sincère, Isabelle Nanty revient sur les grands moments de sa vie…

Bien d’autres sujets vous attendent bien sûr dans « 50’Inside ». Alors rendez-vous sans faute ce samedi 18 janvier 2020 dès 17h50 sur TF1.

Et ce soir…

Pour les fans de Nikos, n’oubliez pas la saison 9 de « The Voice » débute ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

4.79 / 5 ( 19 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES