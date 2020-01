Audiences prime 8 janvier 2020 : « New Amsterdam » en tête (TF1), succès pour « Faites des gosses » (France 2) et Laurent Gerra (TMC)

ANNONCES





Audiences prime 8 janvier 2020. Hier soir victoire de TF1 dans la course à l’audimat de la première partie de soirée. La chaîne proposait la suite de la saison 1 de sa série médicale « New Amsterdam ». Verdict : 3.51 millions de fidèles pour les deux premiers épisodes – la soirée en comptait 3 – soit 16.5 % du public présent devant son poste de télévision. Notez une moyenne de 30% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. C’est le premier épisode qui a été le plus suivi avec 3.77 millions de « mordus ».



Audiences prime 8 janvier 2020 : autres chaînes

Belle performance pour France 2 avec le lancement de sa nouvelle série « Faites des gosses ». Les deux premiers épisodes ont convaincu 3.07 millions de personnes soit 14.2% de l’ensemble du public.



#Audiences🔝@France2tv #Série 6×52’ #FaitesDesGosses

Belle performance hier pour le lancement :

➡️Pour les 2 premiers épisodes 3,1M de Tvsp et 14,2% de Pda A revoir sur France•tv

🗓RDV le 15/01 pour les épisodes 4&5 @Francetele #Création 🎞🎥 pic.twitter.com/0hO34CRIH4 — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 9, 2020

M6 complète le podium avec son magazine « Patron incognito ». Hier soir l’immersion au sein de l’enseigne Nabab Kebab a convaincu 2.02 millions de Français soit 9.5% des téléspectateurs.

France 3 suit avec le 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue BKT de football qui opposait le Paris Saint-Germain à Saint-Etienne. 1.92 million de footeux ont assisté à l’écrasante victoire du PSG par 6 buts à 1 (pda 9%)

A retenir également de cette soirée le très beau succès de TMC avec la diffusion du spectacle de Laurent Gerra « Sans modération ». Il a amusé 1.17 million de personnes (pda 6.6%)

