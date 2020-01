Plus belle la vie : ce soir, Nisma et Bilal de retour (résumé + vidéo de l’épisode 3984 PBLV du 30 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3984 du jeudi 30 janvier 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Nisma et Bilal, les enfants de Renaud, sont de retour à Marseille. Ils vont vivre avec les Fedala mais ont la mauvaise surprise de retrouver Alison en convalescence chez eux…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3984

Kevin croit reconnaître Fabien Roussel et son tatouage dans la description de l’agresseur de car –jacking que fait une plaignante au commissariat. Emilie attend les tests de ses résultats sanguins. Patrick avoue à mi-mots à Babeth qu’il n’est pas très heureux de la liaison de Kevin avec Emilie. Il félicite tout de même son beau-fils pour son intuition concernant Fabien Roussel et l’autorise à mener l’enquête avec Léo. Pendant qu’ils planquent, Léo le charrie sur la réaction de Patrick si le test d’Emilie s’avère être positif…

Sabrina qui veut partir travailler ne trouve plus ses clefs de voiture et angoisse. Nathan la trouve très à cran et est inquiet sur son état de santé. Estelle se range à son avis. La malédiction se poursuit au Mistral, avec un plat qui était prêt à être servi et qui a disparu. Elle a l’impression de devenir folle…



ANNONCES





William, encore amère, apprend par Elsa que Nisma et Bilal vont venir habiter chez elle. Les ados rentrent dans leur appartement et découvrent Alison dans le lit de Bilal, ça commence mal…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3984 du 30 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

4.82 / 5 ( 22 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES