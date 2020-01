Céline Dion en deuil, sa mère est morte

Triste nouvelle pour Céline Dion. La chanteuse est en deuil après la mort de sa mère à l’âge de 92 ans. Thérèse Dion, qui était l’heureuse maman de 14 enfants, est décédée dans son Canada natal tôt vendredi, alors qu’elle était entourée de sa famille et de ses amis, selon CTV News.

Son décès survient des mois après que sa fille aînée, Claudette Dion, ait révélé qu’elle luttait contre une série de problèmes de santé importants, notamment des pertes de mémoire et des troubles de l’audition et de la vision.

Connue affectueusement au Canada sous le nom de Maman Dion, Thérèse a co-écrit la première chanson de Céline, « Ce n’était qu’un rêve », qui a été envoyée à René Angélil en 1980 dans l’espoir de décrocher un contrat d’enregistrement pour sa fille de 12 ans.



Céline est ensuite devenue la petite protégée de René. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés en 1994.



Thérèse est devenue plus tard une personnalité de la télévision et a animé sa propre émission de cuisine, alors qu’elle était également connue pour sa philanthropie et a fondé la Fondation Maman Dion en 2006 pour aider les enfants défavorisés.

Son décès survient à un moment difficile pour la famille Dion puisque c’était mardi le triste quatrième anniversaire de la mort de René, et jeudi celui de la mort du frère de Céline, Daniel, décédé il y a quatre ans.

Céline Dion a rendu hommage à sa mère sur le réseau social Instagram, publiant une vieille photo en noir et blanc de toute sa famille avec en légende : « Maman, nous t’aimons tellement… Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. Love, Céline xx… »

Elle a ensuite ajouté une vidéo extrait de son concert où elle lui a rendu hommage.

