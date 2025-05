« Quand Harry épouse Meghan : mariage royal » : votre téléfilm ce 21 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Quand Harry épouse Meghan : mariage royal ? » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 21 mai 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Quand Harry épouse Meghan : mariage royal ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Quand Harry épouse Meghan : mariage royal » : l’histoire, le casting

Le prince Harry et Meghan Markle viennent d’annoncer leurs fiançailles, suscitant l’intérêt des médias, qui s’interrogent sur la manière dont l’actrice américaine parviendra à s’intégrer aux traditions de la cour d’Angleterre. À peine arrivée, Meghan se heurte aux critiques d’une aristocratie encore empreinte de préjugés. Ensemble, elle et Harry s’efforcent de convaincre la reine et son entourage d’accepter une cérémonie nuptiale plus moderne, reflétant l’héritage afro-américain de Meghan. Parallèlement, cette dernière s’engage activement en faveur des causes humanitaires et des droits des femmes. Cependant, cette prise de position publique, souvent mal perçue par les médias et une partie de l’opinion, finit par tendre les relations au sein de la famille royale, au point de pousser le prince William à s’éloigner de son frère.



Avec : Charles Shaughnessy (Prince Charles), James Dreyfus (Sir Leonard Briggs), Noah Huntley (Caspian), Melanie Nicholls-King (Doria Ragland), Tiffany Smith (Meghan Markle), Charlie Field (Prince Harry)

Et à 15h50 « Harry & Meghan : désillusion au palais » (rediffusion)

Après un mariage digne d’un conte de fées, Meghan est rapidement confrontée à la dure réalité : la violence des tabloïds britanniques et la rigueur impitoyable de la « Firme », nom donné à l’institution royale. Victime de propos racistes, isolée et enfermée dans sa propre résidence, chacun de ses gestes devient sujet à controverse. De son côté, Harry tente de solliciter le soutien de son frère William et du reste de la famille royale, mais se retrouve rapidement isolé à son tour. Bien qu’un voyage en Afrique contribue temporairement à redorer l’image du couple Sussex, les tensions persistent et deviennent insupportables. Harry et Meghan prennent alors une décision radicale : s’émanciper de leurs obligations royales. L’annonce provoque un véritable séisme à Buckingham. La reine Elizabeth s’efforce de trouver un compromis, mais la rupture est inévitable. Après de longs mois de discussions infructueuses, le couple quitte le Royaume-Uni pour le Canada, puis les États-Unis, où une nouvelle vie les attend.

Avec : Keegan Connor Tracy (Victoria), Bonnie Soper (La princesse Diana), Laura Mitchell (Kate Middleton), Sydney Morton (Meghan Markle), Jordan Dean (Harry)