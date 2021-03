Audiences TV prime du 8 mars 2021 : « Les rivières pourpres» leader devant « Je te promets », carton pour Harry et Meghan sur TMC

4.6 ( 14 )



Annonces





Audiences TV prime du 8 mars 2021. Retour gagnant pour la série de France 2 « Les rivières pourpres». Le double épisode « Lune noire » a réuni 4.36 millions de fidèles en moyenne soit 18.5% du public présent devant son poste de télévision.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences TV prime du 8 mars 2021 : autres chaînes

De son côté TF1 proposait le final de la saison 1 de sa série « Je te promets ». Adaptée du format américain à succès « This is Us », les deux derniers épisodes ont pu compter sur 3.59 millions de fans pour une part de marché de 16.5%.

Petite déception du côté de M6 qui misait beaucoup sur le retour de « Mariés au premier regard ». Oui mais le premier numéro de la nouvelle saison n’a que très peu brillé avec seulement 2 millions de téléspectateurs et 9.1% de part d’audience sur l’ensemble du public.



Annonces





Sur France 3 le magazine de Stéphane Bern « Secrets d’histoire » s’intéressait à une icône, Joséphine Baker. Oui mais l’émission s’est contentée de 1.78 million de téléspectateurs soit à peine 7.8% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran.

W9 complète le top 5 avec le film d’aventures « Indiana Jones et la dernière croisade » de Steven Spielberg. Il a été vu ou revu par 1.49 million d’aventuriers (pda 7%).

Notez aussi le beau succès de TMC qui diffusait en exclusivité pour la France l’interview évènement du Prince Harry et de son épouse Meghan Markle. 1.46 million de curieux et 6.3% pour la chaîne du groupe TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés