Un premier indice pour l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » est déjà à notre disposition. Avant d’y revenir, faisons un petit point sur ce qui s’est passé hier, dimanche 19 juin 2020, dans votre jeu quotidien préféré. Et bien Éric a encore gagné, et pas qu’un peu.



C’est en effet un coup de maître à 30.000 euros que le plus breton de nos maîtres de midi a signé. Cela signifie, mais vous connaissez désormais le principe, que 15.000 euros sont allés gonfler le montant de son énorme cagnotte qui s’élève désormais à 367.605 euros de gains et de cadeaux dont plus de 212.000 euros de cash.

Ces bonnes réponses sont quand même tombées à pic pour « Les pièces jaunes ». Et oui la semaine spéciale qui était dédiée à la fondation s’est terminée de la meilleure des manières. Grâce à toutes ces bonnes réponses, c’est un chèque de 140.000 euros qui a été remis à sa porte-parole. Un record selon l’animateur.



Premier indice pour l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi »

Mais revenons-en à cette fameuse étoile mystérieuse car c’est aussi et surtout cette partie de l’émission qui vous intéresse le plus si l’on en juge vos réactions sur les réseaux sociaux.

Et nous avons déjà un premier indice : le décor. Tout le monde ou presque a reconnu le port de Marseille.



Cela signifie t-il que la personne qui se cache derrière cette étoile est originaire de cette ville ? Pas forcément…

Pour la précédente étoile c’est en effet la ville de Berlin qui était représentée alors que le personnage recherchée (Iggy Pop, ndrl) était d’origine américaine.

Il convient donc de se montrer prudent sur le sujet. Et après Fernandel, Éric a eu la bonne idée de proposer le nom de Franck Gastambide. L’acteur et réalisateur n’est pas né à Marseille mais y a récemment tourné le film « Taxi 5 ». Belle association d’idées en tout cas.

« 12 coups de midi » : vidéo

Et on termine par une petite vidéo…. La fin de l’opération « Pièces jaunes » s’est soldée par un message du parrain, à savoir Didier Deschamps.

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » revient aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 et MYTF1.

