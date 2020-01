« Les 12 coups de midi » vidéo janvier 2020 : Gérard met l’ambiance, Éric reste le maître, pas de nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

ANNONCES





« Les 12 coups de midi » vidéo janvier 2020. Il est temps, comme chaque jour, de faire un point « Douze coups de midi ». Que s’est-il passé hier dans le jeu de Jean-Luc Reichmann ? Éric a t-il été éliminé ? Si non combien a t-il gagné ? Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Cette dernière a t-elle été trouvée ou a t-elle délivré un nouvel indice ? Beaucoup de questions qui vont trouver une réponse maintenant…



On commence par Éric. Non ce dernier n’a pas été éliminé puisque nous vous rappelons qu’il sera là pendant un petit moment encore. C’est lui qui, comme nous vous l’avons déjà annoncé dès la mi-décembre, trouvera l’étoile mystérieuse.

Hier il a signé une victoire à 10.000 euros dont 5.000 pour sa cagnotte.



Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de neuf. Pas de nouvel indice à l’horizon. Cette dernière reste donc bien mystérieuse pour Éric qui part un peu dans tous les sens. Hier midi il a proposé le nom du beau Tomer Sisley, star de la série de TF1 Balthazar.

>>> Récapitulatif des indices et des explications qui vont avec en suivant ce lien.

Les cadeaux offerts par Stars-Actu : il s’agit d’un chanteur américain. Il est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement punk; il est parfois surnommé « l’Iguane » !

Les noms déjà proposés : Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Christophe, Pascal Obispo, Nikos Aliagas, Zinedine Zidane, Diane Kruger, David Bowie, Kennedy, Évelyne Dhéliat, Gisele Bündchen, Richard Bohringer, Romy Schneider, Karl Lagerfeld, Thomas Pesquet, Franck Dubosc, Laetitia Casta, Bourvil, Tomer Sisley.

« Les 12 coups de midi » vidéo janvier 2020

Mais ce que certains retiendront de l’émission de ce lundi 6 janvier 2020, c’est la très grande forme de Gérard. Un homme particulièrement dynamique qui a mis le feu sur le plateau de l’émission. Regardez plutôt…

Audience exceptionnelle en ce début 2020

Quant à l’audience du programme, elle reste exceptionnelle en ce début d’année. Encore 3.5 millions de personnes ont regardé l’émission en ce premier lundi de l’an 2020.

#Audiences @tf1 Toujours de belles performances et leadership pour #Les12CoupsDeMidi 📌 3,5 M de téléspectateurs ✅ 22 % de PdA auprès des FRDA-50a Rendez-vous à 12h avec @JL_Reichmann sur @tf1 pic.twitter.com/BroxVfLcMR — TF1 Pro (@TF1Pro) January 7, 2020

Retrouvez « Les 12 coups de midi » aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Éric sera toujours là et débutera l’émission avec une cagnotte de 196.861 euros de gains et de cadeaux dont près de 160.000 euros de cash.

