Plus belle la vie : ce soir, Alison découvre le secret de Jade (résumé + vidéo de l’épisode 3967 PBLV du 7 janvier 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3967 du mardi 7 janvier 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Alison va se rapprocher du secret de Jade… En effet, celle-ci lui confie qu’elle a un fils âgé de 7 ans.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3967

Les dix millions du compte off shore de Renaud ont été vidés deux jours avant sa mort. Alison découvre le secret douloureux de Jade : son fils, Enzo. Elle a perdu sa garde. Elsa tente de faire parler William sur son lit d’hôpital, mais celui-ci nie avoir volé les dix millions et ne sait pas d’où ils proviennent. La pression s’accentue sur les Fedala quand Samir leur annonce que Pavel réclame sa dette plus tôt que prévu. Alison en veut à Abdel de ne pas être plus sensible au sort de Jade…

Laetitia est déçue de ne pas avoir de lettre aujourd’hui. Elle est heureuse quand Sébastien l’invite à se promener, et il lui confie qu’elle l’aide à vivre. Il ne lui avoue pas être l’auteur des lettres, malgré la perche qu’elle lui lance. De son côté, Kevin reconnaît que sa mère est triste sans les lettres de son admirateur…



ANNONCES





Eric est lassé par son boulot de terrain. Patrick, mi-moqueur, mi-sérieux, lui propose de passer le concours de commissaire…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3967 du 7 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

4.69 / 5 ( 16 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES