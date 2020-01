Plus belle la vie : ce soir, un fantôme à la coloc (résumé + vidéo de l’épisode 3985 PBLV du 31 janvier 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3985 du vendredi 31 janvier 2020 – Ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie », un fantôme fait son apparition à la coloc… En effet, Sabrina ne va pas bien et elle est désormais hantée par son passé et son ex petit-ami…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Kevin et Emilie ne savent pas trop quoi penser de la nouvelle et attendent les résultats de Léa. Emilie finit par avoir la confirmation de l’hôpital, mais ne veut pas en parler à sa famille pour l’instant. De son côté, Léo boucle l’affaire Roussel à la place de Kevin. Patrick s’en étonne, mais Léo insiste pour ne pas mettre la pression sur Kevin, malgré son super boulot. Léo réagit étrangement quand Kevin découvre que la montre de Fabien Roussel est une montre volée lors d’un car-jacking et dont la victime avait été tuée…

Sabrina raconte à ses colocs qu’elle entend des voix, mais Estelle rationalise et met ça sur le compte du choc post-traumatique de l’accident de voiture. Nathan flippé, entend à son tour une voix, mais c’est celle d’Estelle qui se moque de lui. Prise à part par Thomas, Sabrina raconte son malaise et les voix qu’elle entend…



Blanche a pris la bague de sa vieille tante pour tenter d’ouvrir le coffre de Didot. C’est un échec car la bague vaut chère et Didot préfère l’exposer dans sa vitrine…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3985 du 31 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

5 / 5 ( 12 )

Notez cet article Etoiles

