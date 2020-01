« On n’est pas couché » du 11 janvier 2020 : invités et chroniqueurs de l’émission ONPC (+ vidéo replay)

ANNONCES





« On n’est pas couché » du 11 janvier 2020 : liste des invités et chroniqueurs de ONPC. Ce samedi soir Laurent Ruquier vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « On n’est pas couché », le premier de 2020. Il sera diffusé dès 23h05 juste après Boyard Land.



Entouré de deux nouveaux chroniqueurs – VALERIE TRIERWEILER et NICOLAS POINCARE – l’animateur reviendra comme toujours, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du 11 janvier 2020 : les invités de la semaine

✔️ PIERRE ROSANVALLON



Historien et sociologue français de renom. Il viendra présenter son livre : « Le siècle du populisme » aux éditions du Seuil.

✔️ JEAN-PAUL ROUVE & ALICE TAGLIONI

Les deux acteurs viendront présenter le film : « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part », un film de Arnaud Viard. Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe (de la Comédie-Française), Camille Rowe, Elsa Zylberstein, Aurore Clément, Sarah Adler, Christophe Paou et Elsa Damour-Cazebonne.

Un film librement adapté du livre de Anna Galvada publié aux éditions Le Diletante. Sortie au cinéma le 22 Janvier 2020.

✔️ BLANDINE DE CAUNES

L’écrivaine viendra présenter son livre : « La mère morte » aux éditions Stock.

✔️ CHLOE VERLHAC

L’épouse du regretté dessinateur Tignous viendra présenter son livre « Si tu meurs, je te tue » avec Emmanuel Lemieux aux éditions Plon.

✔️TIM DUP

Auteur, compositeur, interprète et musicien, il viendra sur le plateau pour son album « Qu’en restera-t-il ? » chez Sony Music / Co. Avec un live inédit : « Place Espoir » 2’30’’ ( Tim Dup au piano + deux violoncellistes (Julie CHOUQUER et Elisa HUTEAU ) )

Vidéo replay

En attendant de découvrir ce nouveau numéro inédit, découvrez maintenant une vidéo replay qui a marqué la première partie de saison. Et c’est une séquence live que nous vous proposons maintenant. On y découvre Black M interpréter son titre « Ainsi valse la vie »

« On n’est pas couché » c’est aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV

