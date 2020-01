Plus belle la vie en avance : Alison entre la vie et la mort (vidéo PBLV de l’épisode n°3974)

ANNONCES





Jeudi prochain dans votre série marseillaise « Plus belle la vie », les Fedala retrouvent Alison après qu’Arthur leur ait dit la vérité et les ait mené à elle…

Mais quand Abdel retrouve Alison, elle est inconsciente et a pris une balle !



Abdel fond en larmes et appelle les secours. A l’hôpital, Gabriel et Babeth prennent en charge Alison, qui est entre la vie et la mort. Abdel les supplie de la sauver !…

Un extrait de l’épisode de PBLV de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3974 du 16 janvier 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : Alison en attente de greffe, Laetitia succombe, Noé dérape (infos PBLV ) en cliquant ICI

Une belle et heureuse année 2020 à tous les fans de PBLV ! Serez-vous de la partie en cette année nouvelle ?

