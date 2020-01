Plus belle la vie : ce soir, Ariane ouvre les yeux de Jean-Paul (résumé + vidéo de l’épisode 3971 PBLV du 13 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3971 du lundi 13 janvier 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Jean-Paul va commencer à réaliser qu’il est allé trop loin envers Gaétan… Et Ariane va l’aider à ouvrir les yeux quand il lui parle de l’homophobie. Pour elle, c’est exactement ce qu’il a fait en demandant à Gaétan de partir !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3971

Abdel, inquiet, perd son sang-froid et s’en prend injustement à Jade. Elsa le recadre. Il ment à Mila, qui s’inquiète de l’absence de sa sœur. Pas dupe, elle signale sa disparition à Patrick au commissariat. Abdel Karim et Elsa se demandent quelle était la nature du trafic de Renaud qui a intéressé tant de millionnaires. Elsa veut mettre la pression à Vitreuil pour le découvrir. Abdel insiste auprès de Karim pour aller lui-même réinterroger Vitreuil…

Eric se voit signifier par Blanche qu’elle ne l’aidera pas à réviser. De son côté, Ariane a du mal avec les méthodes old school de Léo. Mais tous deux, devant Kevin, cherchent à crâner et à s’enfoncer mutuellement. Ariane prend le dessus, mais Thomas encourage Eric à insister auprès de Blanche pour qu’elle lui donne des cours…



Boher se sent concerné par l’homophobie et regrette ses mots envers Gaétan. Mais c’est trop tard, Gaetan quitte la coloc froidement, laissant Boher peu fier de lui…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3971 du 13 janvier

