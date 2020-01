Audiences prime 12 janvier 2020 : « Petit Paysan » leader devant « Capital », flop pour « Gravity »

ANNONCES





Audiences prime 12 janvier 2020. Petit point sur les audiences d’hier soir en première partie de soirée. Et c’est France 2 qui s’impose avec la première diffusion en clair du film « Petit paysan ». Auréolé de plusieurs récompenses, dont 3 César, le film a convaincu 4.04 millions de Français pour 17.6 % de part de marché.



ANNONCES





Audiences prime 12 janvier 2020 : autres chiffres

En seconde position, et contre toute attente, belle performance de M6 avec son magazine économique « Capital ». Hier soir, et à quelques semaines des municipales, il s’intéressait à l‘argent de nos élus. Un thème qui a suscité l’intérêt de 2.87 millions de contribuables soit 13.9 % de l’ensemble du public. M6 était était leader sur les fameuses ménagères avec 18.2% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



ANNONCES



#Audiences @M6 Leader auprès des Frda-50 et -50 🏆

#Capital présenté par @courbet_julien ✅18% auprès des Frda-50

✅14% auprès des 4+

✅18% auprès des – 50

✅2.9 M de tlps

🚨👏 (2em Meilleur score 4+ de saison) pic.twitter.com/LU4Rrx2jiH — M6Pro (@M6pro) January 13, 2020

C’est France 3 qui complète le podium avec un épisode en rediffusion de la série « Les enquêtes de Vera ». 2.86 millions de fidèles pour le premier épisode soit 12.5% des téléspectateurs.

Grosse déception pour TF1 et la rediffusion du film « Gravity ». Porté par Sandra Bullock et George Clooney, il n’a convaincu que 2.24 millions de personnes, soit 10 % du public présent devant son poste de télévision. On va pas se mentir, c’est un flop pour la chaîne.

Etes-vous prêts pour 90 minutes de bonheur dans l'espace ? 🚀 #Gravity ce soir à 21h05 dans #CinéDimanche pic.twitter.com/YSgrXJ2vRD — TF1 (@TF1) January 12, 2020

NRJ 12 complète le top 5 avec son film « Parker » vu ou revu par 788.000 personnes (pda 3.8%)

4.78 / 5 ( 18 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES