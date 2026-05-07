« On a retrouvé la 7ème compagnie » : le film culte ce soir sur TF1 (7 mai 2026)

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« On a retrouvé la 7ème compagnie », c’est le film culte qui vous attend ce jeudi soir sur TF1. Au casting Jean Lefèbvre, Pierre Mondy, Pierre Tornade mais aussi Henri Guybet, Jacques Monod, ou encore Bernard Charlan.





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur TF1+ via sa fonction direct.







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« On a retrouvé la 7ème compagnie » : rappel de l’histoire

Les survivants de la 7e compagnie essaient de gagner le sud de la France, mais finissent une nouvelle fois entre les mains des Allemands. Déguisés en officiers, le maréchal des logis-chef Chaudard, le lieutenant Duvauchel ainsi que les soldats Pitivier et Tassin bénéficient d’un traitement privilégié. Ils rejoignent le reste de l’état-major français en attendant leur transfert en Allemagne, mais tous partagent le même objectif : s’échapper.

Le saviez-vous ?

🎬 Dans ce film, Henri Guybet remplace Aldo Maccione dans le rôle de Tassin. Il obtient ainsi son premier grand rôle sur grand écran

🎬 Second film de la trilogie de Robert Lamoureux, il a attiré un peu plus de 3.7 millions de spectateurs lors de sa sortie en salles. C’était en 1975.



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« On a retrouvé la 7ème compagnie » : la Bande-annonce

Bande-annonce de votre film.