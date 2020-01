« On n’est pas couché » du 1er Février 2020 : invités et chroniqueurs de l’émission ONPC (+ vidéo replay)

« On n’est pas couché » du 1er Février 2020 : liste des invités et chroniqueurs de ONPC. Samedi soir, et comme chaque semaine, Laurent Ruquier vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « On n’est pas couché » Il sera diffusé dès 23h35 juste après un nouveau numéro de l’émission « La lettre » de Sophie Davant.



Entouré de deux nouveaux chroniqueurs – Laetitia Krupa et Philippe Besson – l’animateur reviendra comme toujours, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du 1er Février 2020 : les invités de la semaine

✔️ GERARD ARAUD viendra présenter son livre « Passeport diplomatique » retraçant ses quarante ans d’expérience au Quay d’Orsay, aux éditions Grasset.



Ancien ambassadeur de France aux États-Unis de 2014 à avril 2019.

✔️ BILL FRANCOIS, le grand gagnant du Grand Oral en 2019 sur France 2 viendra présenter son livre « Eloquence de la sardine », aux éditions Fayard.

Agé de 25 ans, le jeune chercheur surdoué est passé par les bancs de l’Ecole Normale Supérieure, actuellement en 2èmeannée de doctorat à l’ESPCI Paris, grande école d’ingénieurs en physique et chimie.

✔️ REGIS ARNAUD & YANN ROUSSEAU

Les deux journalistes viendront présenter leur livre « Le Fugitif » révélant les les secrets de l’affaire Carlos Ghosn, aux éditions Stock.

Régis Arnaud et Yann Rousseau sont respectivement correspondants à Tokyo pour Le Figaro et Les Echos. Parution le 05 Février.

✔️JEREMY FERRARI

L’humoriste français viendra présenter son nouveau spectacle « Anesthésie Générale » (déjà plus de 100 000 places vendues).

Premières dates Parisiennes : du 24 janvier au 2 février 2020 : COMPLET Nouvelles dates parisiennes : du 20 au 31 janvier 2021 aux Folies Bergère. En tournée dans toute la France.

✔️ CATHERINE LARA

La musicienne française viendra présenter sa tournée « Entre la vie et l’amour » et donner un live de sa chanson « Sélène » au violon, accompagnée de Cyrill Lehn au piano.

En tournée à partir du 14 février 2020 au Dôme de Paris Palais des Sports et à travers toute la France.

Elle se produira sur scène entourée de 500 choristes.

Quelle audience pour ce numéro ?

La semaine dernière l’émission a plutôt bien fonctionné avec 823.000 fidèles pour 13.8% de part de marché.

