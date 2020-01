« The Voice » 2020. J-2 avant le prochain prime de la saison 9 de « The Voice » ! Comme vous le savez peut-être les Réseaux Sociaux de « THE VOICE 2020 » et TF1 vous proposent cette année de découvrir la Voix, juste la Voix et rien que la Voix d’un talent, pour une expérience immersive et sociale à la fois.



ANNONCES





C’est ainsi que vous allez maintenant vraiment vous mettre à la place des coachs et ressentir les mêmes émotions que Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

« The Voice » 2020 : découvrez une nouvelle voix …

Pas besoin de fermer les yeux, il vous suffit de bien tendre l’oreille. Imaginez-vous dans l’un des 4 fauteuils et découvrez à l’aveugle la Voix et rien que la Voix de ce talent de samedi !



ANNONCES





Juste pour info il s’appelle Ifè, foule la scène de « The Voice » pour la première fois et chante « Drowning » de Mick Jenkins.

#TheVoice

C’est le moment de découvrir une nouvelle Voix, comme si vous étiez à la place d’un Coach✌️

Découvrez la Voix, juste la Voix, rien que la Voix de ce talent de l’émission de samedi👂

Vous voulez vous retourner et découvrir son visage ? RDV ici ▶️ https://t.co/RmifEViiNX pic.twitter.com/0NUcM2n6RI — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) January 30, 2020

Alors cette Voix vous a t-elle embarqué ? Souhaitez-vous découvrir qui se cache derrière cette Voix ? Si oui il vous suffit de CLIQUER ICI

D’autres images…

Et parce que vous aimez plus que tout les images, voici maintenant un très court teaser de cette 3ème soirée des auditions à l’aveugle de « The Voice » 2020 !

J-2 pour les auditions de #TheVoice 🙂 Enorme episode avec une pluie de talents et des coachs en pleine forme entre rires et larmes. Du fun, de l’emotion et des voix magiques ! ⬇️ @nikosaliagas @ObispoPascal @LavoineOfficiel @LFabianOfficial @amel_bent ⬇️⬇️⬇️ samedi soir @tf1 pic.twitter.com/HxNCC3oEZa — MatthieuGrelier (@MatthieuGrelier) January 30, 2020

Pour en voir et surtout en entendre plus, rendez-vous ce samedi 1er Février 2020 dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 avec Nikos Aliagas, Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine.

5 / 5 ( 10 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES