Plus belle la vie en avance : Kevin se confie à Baptiste (vidéo PBLV épisode n°3989)

Jeudi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », l’écart commence à se creuser entre Emilie et Kevin… En effet, Emilie est enceinte et même s’ils se sont donnés du temps pour prendre une décision, la jeune femme semble déjà l’avoir prise seule.

Emilie n’a pas envie d’avoir un enfant et pendant son footing, elle trouve un doudou perdu… Un doudou qui ne semble pas du tout attendrir la jeune femme.



Et pendant ce temps là, Kevin va voir Baptiste et Mathis. Il se confie à son meilleur ami : il n’a pas du tout peur d’avoir un bébé et se sent prêt à devenir papa !

Un extrait de l’épisode de PBLV de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3989 du 6 février 2020

