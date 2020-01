« The Voice » saison 9 vidéo : découvrez l’émouvant Anthony (vidéo)

« The Voice » saison 9 vidéo. Comme vous le savez c’est samedi soir que débute la saison 9 de « The Voice : la plus belle voix ». Une 9ème saison dont vous vous (re)proposons une petite présentation en suivant ce lien.



Et comme le veut la tradition, même si cette nouvelle saison sera celle du renouveau, cela débutera par les fameuses auditions à l’aveugle.

Et parmi les talents qui vont probablement vous émouvoir, il y a Anthony.



Il s’appelle Anthony, il a 24 ans, et il s’est présenté aux auditions à l’aveugle pour sa sœur. Particulièrement ému, c’est pour cette soeur partie trop tôt qu’il est venu tenter sa chance.

Face aux coachs, il a choisi le titre de Christophe Maé « Casting ». Une chanson qu’il a bien sûr décidé de lui dédier. Seul avec sa guitare, et la voix chargée d’émotion, Anthony a fait retourner les 4 coachs.

Un candidat particulièrement émouvant que nous vous proposons de découvrir maintenant…

Jamais une chanson n’aura été autant faite pour une audition à l’aveugle de #TheVoice ✌️

Pour se présenter face aux coachs, il a choisi un titre particulier : Casting de @mae_officiel pic.twitter.com/kqydlsVqr2 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) January 15, 2020

Pour en voir plus, rendez-vous ce samedi soir dès 21h05 sur TF1 et sur MYTF1 pour le début de la saison 9 de « The Voice » !

