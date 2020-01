Audiences access 15 janvier 2020 : « N’oubliez pas les paroles » au dessus des 4 millions, « Quotidien » toujours leader des talks

Audiences access 15 janvier 2020. Le jeu de Nagui « N’oubliez pas les paroles » continue de profiter de l’incroyable parcours de Margaux. Hier soir la 4ème plus grande maestro de l’histoire a offert à France 2 une très belle première place des audiences access avant 20 heures. Verdict : 4.08 millions de téléspectateurs pour 20.6% de part de marché.



Pour ceux que ça intéresse, Margaux affiche désormais 320.000 euros de gains (résumé et vidéo replay ICI).

Toujours avant 20 heures, on retrouve ensuite TF1 et son feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». 3.55 millions de mordus hier soir et 17.6% de pda sur l’ensemble du public. Notez une place de leader sur les fameuses ménagères avec 23 % de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



On retrouve ensuite le 19.45 de M6 suivi par 3.23 millions de personnes (pda 14.8).

De son côté « Le 19/20 national » de France 3 s’est contenté d’informer 2.70 millions de Français (pda 13. 1%).

Notez également une légère hausse pour M6 avec »Chasseurs d’appart : Qui peut battre Stéphane Plaza ? ». Hier soir 1.35 million de fidèles et 7.8% de part de marché.

Audiences access 15 janvier 2020 : autres chiffres

Les talks

Du côté des talks ça ne bouge pas. « Quotidien » reste leader face à TPMP.

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 892.000 téléspectateurs (pda 4.3%)

✔️ Deuxième partie : 1.67 million de téléspectateurs (pda 7%)

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 1.04 million de téléspectateurs (pda 4.6%)

✔️ Deuxième partie : 1.27 million de téléspectateurs (pda 5.4%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.36 million de téléspectateurs (pda 7.2%)

✔️ C à vous, la suite : 498.000 téléspectateurs (pda 2.2%)

Après 20 heures, hors JT

Du côté des fictions quotidiennes de l’après 20 heures, les « Scènes de ménages » de M6 continuent de largement dominer. Hier soir nos couples ont amusé 4.08 millions de personnes soit 17.1 % des téléspectateurs.

Ça remonte pour « Un si grand soleil » sur France 2. 3.55 millions de fans pour 15% de part de marché pour l’épisode du jour.

Et ça reste difficile pour « Plus belle la vie » sur France 3 avec 3.09 millions de fans et 12.9% de part de marché.

Télé-réalité

Du côté de la télé-réalité, « Les princes et les princesses de l’amour » de W9 sont en légère baisse avec 661.000 téléspectateurs pour 2.8 % de pda.

À contrario, ça remonte pour « La villa des coeurs brisés » de TFX suivie hier soir par 458.000 personnes (pda 2.5%).

