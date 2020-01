« Top Chef » saison 11 : dès le 19 février 2020 sur M6

« Top Chef » saison 11. Vous aimez « Top Chef »? Bonne nouvelle la saison 11 débarque sur M6 et 6play dès le 19 février 2020.



Depuis 11 ans, Top Chef est un révélateur de talents. Cette saison marque un nouveau tournant dans le concours. Une saison sous le signe de l’audace attend les candidats.

L’arrivée d’un nouveau chef de brigade donne le ton à cette 11e saison de Top Chef : génie créatif, chef 3 étoiles, il a été élu meilleur restaurateur du monde. Alors pas de doute Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest accueillent un adversaire de taille.

Le nouveau chef de « Top Chef » saison 11 : PAUL PAIRET

Paul Pairet est né à Perpignan et découvre son amour de la cuisine dans un livre de cuisine pour enfants, le Manuel des recettes de Grand-Mère Donald. En 1998, il officie dans l’établissement le “Café Mosaic”, à Paris, qui marque sa rencontre avec Alain Ducasse. Le grand chef, impressionné par Paul Pairet, l’envoie à Istanbul au Ritz-Carlton. Paul Pairet s’envole ensuite pour Shanghai, où il ouvre, en 2005, le “Jade on 36”. En trois ans, Paul Pairet se fait une réputation internationale dans la cuisine d’avant-garde. En 2009, il ouvre le “Mr & Mrs Bund” où il propose une cuisine française accessible et populaire. En 2012, Paul Pairet finalise un projet innovant en ouvrant “Ultraviolet”, à Shanghai. Une seule table de 10 convives peut goûter un menu composé de 20 plats, dans un décor totalement épuré. Une chorégraphie sons et lumières accompagne les papilles pour une communion des sens. L’établissement figure parmi les meilleurs restaurants du monde recommandés par les guides. 3 étoiles au Michelin, son restaurant est notamment dans la liste des 50 meilleurs du monde des “World’s 50 Best” depuis 2015.



