Un si grand soleil en avance : Emmy met les choses au clair (résumé + vidéo épisode n°373 du 29 janvier)

Emmy et Eliott sont devenus particulièrement proches en seulement quelques jours dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Mais même si Emmy a été claire dès le début en lui annonçant qu’elle avait un petit-ami, Eliott continue de s’accrocher et d’y croire… Alors ce soir, la jeune femme va mettre les choses au clair…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver exceptionnellement à partir de 20h35 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 373

Emmy annonce à Eliott que leur soirée au resto, ce n’est finalement pas une bonne idée. Elle trouve qu’ils passent trop de temps ensemble, ça la gêne vis à vis d’Antoine. Et même si son mec n’est pas jaloux, Emmy est mal à l’aise et elle pense que c’est mieux qu’ils arrêtent de se voir…

Et alors que Karel prend de la distance avec ce qui lui est cher, Becker souffre d’un malentendu.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 29 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

